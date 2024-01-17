10 تخصصات مطلوبة في وظائف البريد المصري 2024.. التقديم غدا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بداية شهر يناير الجاري 2024، إتاحة البريد المصري العديد من الوظائف للمواطنين والتي يصل عددها إلى 900 وظيفة خالية، لذلك يبحث العديد من المواطنين الفترة الحالية عن تخصصات الوظائف المطلوبة من الهيئة القومية للبريد.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية التخصصات المطلوبة من هيئة البريد المصري والتي جاءت كما يلي:

10 تخصصات مطلوبة من هيئة البريد المصري

- تحتاج الهيئة إلى أخصائي بريد ثالث.

- كما أعلن هيئة البريد المصري عن احتياجها إلى مهندس ميكانيكا سيارات ثالث.

- فيما يحتاج البريد إلى أخصائي مكتب بريد ثالث.

- تم الإعلان عن الحاجة إلى مهندس تخطيط النقل ثالث.

- بينما تحتاج الهيئة مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث.

- كما يوفر البريد المصري فرصة للمحامين من خلال الحاجة إلى محام ثالث.

- مهندس كهرباء ثالث.

- مهندس ميكانيكا ثالث.

- فيما توفر هيئة البريد المصري فرصة عمل لاخصائي خدمة عملاء ثالث.

- تحتاج الهيئة إلى مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث.

موعد التقديم على الوظائف

وبالنسبة لموعد التقديم على وظائف البريد المصري يبدأ غداً الخميس الموافق 18 يناير 2024 ومن المقرر أن يكون آخر موعد للتقديم على الوظائف يوم الأربعاء الموافق 31 من الشهر نفسه.