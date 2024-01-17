نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم بالإسماعيلية.. خلال أيام

تعلن مدارس محافظة الإسماعيلية نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وذلك خلال أيام قليلة في جميع الإدارات التعليمية المختلفة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسماعيلية، إنه سيتم اعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أنه يجرى إنهاء رصد وتجميع الدراجات تمهيدا لاعتمادها خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف «بحيري»، أنه وجه بإعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في جميع المدارس المختلفة، وإتاحتها لأولياء الأمور والطلاب دون أي رسوم نهائيا، بالتزامن مع مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية.

هدوء في امتحانات الإعدادية بالإسماعيلية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسماعيلية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت في يومها الأول داخل 167 لجنة بحضور 28 الف طالب وطالبة، مشيرا إلي أنه تفقد عدد من اللجان لمتابعة سير الامتحانات وسط.

وأضاف «بحيري»، أنه طالب جميع رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط بجميع اللجان وتوافرالمناخ التربوي الملائم وبما يصب في صالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.