حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. تحذير من أمطار وشبورة وارتفاع الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 في المحافظات، ارتفاعا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين درجتين وحتى 4 درجات، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق لتصل إلى حد الضباب على عدد من الطرق، إلى جانب سقوط أمطار خفيفة على عدة أقاليم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم، وأماكن سقوط الأمطار، وحالة الشبورة على الطرق السريعة بالمحافظات، فضلًا عن درجة الحرارة العظمى والصغرى في جميع الأقاليم.

الطقس اليوم في المحافظات

وتضمنت حالة الطقس اليوم في المحافظات، أحوال جوية مائلة للدفء خلال النهار على محافظات شمال الصعيد، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، بينما تسود أجواء دافئة على مناطق من محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، تتحول خلال المساء إلى أجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ووفقًا لتوقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء، فإنّه من المتوقع تكوّن الصقيع على المساحات المنزرعة في محافظة الوادي الجديد، ومنطقة وسط سيناء.

الشبورة على الطرق السريعة

وتضمنت توقعات حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم، زيادة في كثافتها خلال الصباح الباكر، على العديد من الطرق الزراعية، والسريعة، والتي تقع قرب المسطحات المائية التي تؤدي من وإلى أغلب المحافظات.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتضمنت أماكن سقوط الأمطار اليوم، المحافظات والمدن الواقعة على السواحل الشمالية والتي تضم الإسكندرية وحتى مطروح، إلى جانب سيدي براني، والسلوم، حيث من المقرر أن تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

درجة الحرارة اليوم

وجاءت درجة الحرارة العظمى والصغرى في أغلب الأنحاء اليوم الأربعاء كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 6.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

الطقس في الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ من المقرر أن يكون كالآتي:

- الخميس 18 والجمعة 19 يناير.. شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا صباحًا على أغلب الطرق.

- السبت 20 يناير.. شبورة مائية على أغلب الأنحاء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

- الأحد 21 يناير.. أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الاثنين 22 يناير.. أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.