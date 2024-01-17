حالة الطقس في المحافظات غدا.. تحذير من 3 ظواهر جوية

أعلنت غرف العمليات في المحافظات حالة الطقس غدا، وحذرت من 3 ظواهر جوية، هي الأمطار، والشبورة الكثيفة، والرياح، إذ تشهد المحافظات فرص سقوط أمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، ويسود طقس مائل إلى الدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشير التوقعات إلى أن حالة الطقس غدا في المحافظات ستكون شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون صقيع على جنوب الصعيد والوادي الجديد في الصباح.

وتشهد محافظات البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 30% على مدار اليوم.

درجات الحرارة في المحافظات غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في المحافظات غداً الخميس الآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية.. العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء والبحر الأحمر.. العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد.. العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات.

- جنوب الصعيد.. العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.