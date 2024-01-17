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حالة الطقس في شمال سيناء اليوم.. غيوم كثيفة وانخفاض درجات الحرارة

كتب:

حسين إبراهيم
04:20 م | الأربعاء 17 يناير 2024
وسط العريش

وسط العريش

اختفت شمس النهار بشكل تام اليوم بمدن وقرى محافظة شمال سيناء، فيما عاودت درجات الحرارة في التراجع مجددا، بعد يوم من الاعتدال المناخي، فيما تقوم مجالس المدن بشمال ووسط سيناء، بمتابعة الاستعدادات، تحسبا لسقوط أمطار على بعض الأنحاء.

تنظيف بيارات الصرف الصحي

أعلن مجلس مدينة العريش في بيان له، أن عمال الخدمات بمرافقة قسم الصيانة والتجميل يقومون بعملية تنظيف بيارات الصرف الصحي وغرف تصريف الأمطار.

وأضاف مجلس المدينة، أنه تم تنظيف الغرف المحورية الهامة، التي تشهد تراكمات للمياه، بمقابل سوق السمك، وميدان النصر والرفاعي والقاهرة والساعة، ومنطقة أم القرى وطريق نقابة المهندسين والمستشفى.

فيما قامت معدات المجلس بمواصلة إزاحة الرمال والردش، من منطقة سد الوادي وملك المسامير، وطريقة المزرعة والعبور من الناحية الشرقية.

وضع سواتر ترابية بطريق السيل

وفي وسط سيناء، أعلن سعد البغدادي رئيس مجلس مدينة الحسنة، في بيان اليوم، أنه تم تنظيف منطقة مجرى الوادي، ومجرى السيول القادمة من أعالى الجبالي، والهضاب والحمادات القريبة من طريق جبل الحلال بالوسط، وجرى وضع سواتر ترابية على الطريق الرئيسي بين الحسنة ونخل، لمنع جريان مياه السيول باتجاه التجمعات السكنية أو الطرق الرئيسية، سواء بمناطق الوسط، أو تلك المؤدية إلى جنوب مدينة العريش.

 

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بقلم حسين إبراهيم