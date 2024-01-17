موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 في محافظة بني سويف

كشف الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في بني سويف، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 أمس الثلاثاء بجميع مدارس المحافظة، دون شكاوى.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجرى الآن أعمال التصحيح والمراجعة والرصد ثم التدقيق، ومن بعدها الإعلان مباشرة، وذلك بجميع المدارس الابتدائية في محافظة بني سويف».

نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة بني سويف

وأكد وكيل تعليم بني سويف، أن إعلان إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة بني سويف، سيتم فور الانتهاء من التصحيح والرصد بكل مدرسة عل حدة وبعد إعلان الإدارات التعليمة والمديرية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إنّ نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، تتبع الإدارات التعليمية ومختلفة من مدرسة إلى أخرى، وستُعلن داخل كل مدرسة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة مباشرة، لافتًا إلى توجيه كل الإدارات التعليمية، بعدم الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة بني سويف، إلا بعد المراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة والرصد، ومتابعة الموجهين لمراحل التصحيح، مع التأكيد على عدم ترك أي جزئية في السؤال دون تصحيح.

ختام امتحانات الترم الأول الصف الرابع الابتدائي في بني سويف

وأختتم طلاب الصف الرابع الابتدائي في محافظة بني سويف، امس الثلاثاء، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، على مستوى الإدارات التعليمية السبع في المحافظة.