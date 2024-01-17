طلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف يؤدون امتحاني الدراسات والحاسب غدا

يؤدي أكثر من 59 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، في محافظة بني سويف، غدًا الخميس، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي في ثاني ايام الامتحانات، داخل 309 لجان على مستوى إدارات المحافظة السبع، والتي تختتم الأربعاء 24 يناير الجاري بمادة العلوم.

انطلاق امتحانات منتصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف

وانطلقت امتحانات منتصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية»، في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، بمادة اللغة العربية، والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، حيث اجرى الطلاب الامتحان في هدوء دون شكاوى.

وتابع الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، سير امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تفقد لجان مدرسة الهلال الابتدائية بمدينة بني سويف، يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

تحذير من اصطحاب المحمول والسماعات الذكية إلى اللجان

وحذر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول أو السماعات الذكية، إلى لجان الامتحانات، وما يتبعها من اجراءات تصل إلى حد إلغاء الامتحان للطالب المخالف.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في بني سويف

وجاء جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية» ببني سويف في الفترة من 17 إلى 24 يناير كالتالي:

- الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية والتربية الرياضية.

- الخميس 18 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر.

- الأحد 21 يناير: مادة اللغة الأجنبية.

- الاثنين 22 يناير: مادة الهندسة والتربية الدينية.

- الثلاثاء 23 يناير: مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.