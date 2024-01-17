محمد فايز فرحات: قوى عالمية كثيرة استفادت من انشغال أمريكا بأزمات الشرق الأوسط

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين ليس وحدة الذي استفاد من الصراع في غزة ولكن قوى عديدة، مثل الصين وكوريا الشمالية وقادة الانقلابات في غرب إفريقيا، فالجميع استفاد من حالة الانشغال الأمريكي بالشرق الأوسط، فحدوث هذه الأزمة جرت في ظل عوامل أدت إلى مزيد من التعنت الإسرائيلي وسعي كل الأطراف للاستفادة من الأزمة.

الواقع الداخلي في أمريكا انعكس على الأزمة

وأضاف «فرحات» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الواقع الداخلي في إسرائيل انعكس كبير على الأزمة، والواقع الداخلي في أمريكا انعكس على الأزمة، لكن الواقع الدولي انعكس أيضا ويتمثل في الصراع بين أمريكا وحلفائها وبين الصين وروسيا من ناحية أخرى.

الانشغال الأمريكي بالمنطقة وأزمة غزة

ولفت أن كل هذه الأطراف وظف هذا الانشغال الأمريكي بالمنطقة وأزمة غزة، إذ إن اكتشفت أمريكا بأن الشرق الأوسط يظل هو المنطقة المهمة وأزماتها مدخل مهم لتأكيد حالية الهيمنة الأمريكية أو الأحادية التي ما زالت هي الصفة الأساسية لهذا النظام الدولي، ما فتح المجال لروسيا في محاولة تسريع إمكانية حسم الصراع مع أوكرانيا.