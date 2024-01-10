لميس الحديدي: مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك خطة واضحة لحل أزمة غزة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية التي تعقد في مدينة العقبة الأردنية تأتي في توقيت مهم في محاولة لوقف إطلاق النار والحديث عن مرحلة ما بعد الحرب فهي تأتي في توقيت هام وهي ليست أولى القمم، أما عن اللقاءات الثنائية، جرت لقاءات منذ اندلاع الحرب.

القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية

وأضاف «الحديدي» عبر برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة on أن القمة تأتي في توقيت مهم قبيل لقاء أبو مازن بلينكن في خامس زياراته للمنطقة منذ اندلاع الحرب وقبل وصوله لمصر في محطته الأخيرة: «مصر لديها رؤية وخطة واضحة لحلحلة الأمر والورقة المصرية مطروحة على الجميع فهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها خطة على ثلاثة مراحل رئيسية في طريق تعتمد على فكرتين هما حل الدولتين ودولة فلسطينية على حدود عام 1967».

تصريحات وزير الخارجية الأمريكي

ولفتت إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أصدر تصريحات مختلفة وحديدة ولكن يبقى التحدي أن تؤدي تلك التصريحات لنتائج على الأرض متسائلة : «هل هي مجرد تصريحات أم ماذا ننتظر من واشنطن لإيقاف الحرب؟ هي تستطيع أن توقف تلك الحرب وأي كلام بخصوص أنها لا تستطيع إقناع إسرائيل كلام نظري غير واقعي لكن واشنطن بوسعها الضغط على الحكومة الإسرائيلية لأنها حرب برعاية أمريكية ودعم أمريكي واضح إذا أرادت».