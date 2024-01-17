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«الأوقاف»: اعتماد إيفاد 39 إماما وقارئا لإحياء ليالي رمضان حتى الآن 

كتب:

إسراء سليمان
10:59 م | الأربعاء 17 يناير 2024
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، إيفاد الشيخ طه إبراهيم عبد الحميد محمد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنيا، إلى جمعية مسجد كلايد بمدينة سيدني بأستراليا.

كما اعتمد  وزير الأوقاف إيفاد الشيخ أحمد عبد الرازق عبدالهادي عبد المجيد - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، للعمل بالجمعية الإسلامية بكيجيادو  بدولة كينيا.

يأتي ذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهات الطالبة ، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2024م (39) إمامًا وقارئًا.

وكان قد اعتمد وزير الأوقاف أمس إيفاد 12 إمامًا وقارئًا إلى أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيرلندا وبلجيكا وكندا وكولومبيا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.

شروط «الأوقاف» لإيفاد الأئمة للخارج 

وتتيح الوزارة فرصة الإيفاد أمام الأئمة والقراء إلى الخارج بالتنسيق مع الوزارة والجهات الداعية لهم، ومن بين شروط الإيفاد للخارج التي وضعتهت الوزارة أن يكون أزهرياً ومسكناً على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف، وأن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل ست سنوات، وألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.