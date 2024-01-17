«الأوقاف» تطلق مسابقة «الدعوة الإلكترونية لشهر رجب» للصفحات الأكثر تأثيرا

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة «الدعوة الإلكترونية لشهر رجب»، لأفضل صفحات النشر في المديريات والإدارات، وكذلك صفحات الأئمة والواعظات ومسئولي الدعوة الإلكترونية والمنسقين الإعلاميين، مع صرف إثابات مالية وشهادات تكريم للأفضل، والأكثر تأثيرًا خلال شهر رجب 1445.

وانقسمت المسابقة إلى فئتين، الأولى: على مستوى كل مديرية على حدة، والثانية على مستوى الجمهورية كلها.

وأكّدت وزارة الأوقاف أنَّه سيوضع في الاعتبار عدد الصفحات الأكثر تأثيرًا لأئمتها وواعظاتها، إضافة إلى صفحة الإدارة عند تقييم الإدارة، وصفحة المديرية والإدارات التابعة لها عند تقييم المديرية، من حيث كثافة النشر وجودته والتزامه.

«في رحاب أسماء الله الحسنى» أحدث إصدارات وزارة الأوقاف

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، عبر التواجد في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بــ(صالة 4 - 46 B) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين، بإصدار كتاب: «في رحاب أسماء الله الحسنى» من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكّد أنَّ هذا الكتاب يقدم عرضًا ميسرًا لأسماء الله الحسنى وبيان معانيها، وقصد التماس بركتها، وذكره سبحانه وتعالى بها، والعمل بما يتضمنه كل اسم منها، من منطلق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إلَّا واحِدًا، مَن أحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ»، ويبين أن الإيمان بأسماء الله الحسنى جزء لا يتجزأ من إيماننا بالله عز وجل، فمعرفة الله تقتضي معرفة أسمائه الحسنى وفهم معانيها، يقول عز وجل: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا»، ويقول سبحانه وتعالى: «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، ويقول سبحانه وتعالى: «فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، ويقول عز وجل: «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ».