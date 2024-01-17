تحرير 49 مخالفة متنوعة في حملة مكبرة على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من تحرير 49 مخالفة متنوعة في مختلف الإدارات.

وأشار أنه تم تكليف حملات المديرية من إدارة الرقابة التموينية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من الجمالية، وبني عبيد، ونبروه، ومركز ميت غمر.

حملات تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر التموينية في الآتية:

- 1 محضر عدم وجود ميزان.

- 2 محضر مخالفة توقف عن الإنتاج بدون عذر.

- 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 1 محضر تصرف في دقيق بقيمة 5 شيكارة.

- 2 محضر عدم إعطاء بون الصرف.

- 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- 13 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 13 محضرا نقص وزن ما بين 9-19جرام.

- 3 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 2 محضر عدم حمل شهادة صحية.

- 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية «تاجر تمويني»

- محضر بيع بأزيد من السعر سجائر.

- محضر عدم إعلان عن المقررات التموينية.

- 2 محضر ذبح خارج السلخانة.

-2 محضر سلع منتهية الصلاحية

- محضر سلع مجهولة المصدر.