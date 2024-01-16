«تموين الدقهلية»: تحرير 24 محضرا للمخالفين في حملات على الأسواق

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر حملات مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق التجارية والمعارض والمنافذ، بالتعاون مع اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات والتي أسفرت عن تحرير 24 محضرًا متنوعًا.

حملات تموينية مكثفة على الأسواق بالدقهلية

وبحسب البيان قال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، إن المدينة تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، حفاظا على صحة المواطنين وضبط المخالفات التموينية المتنوعة.

ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 24 محضرًا متنوعا، حيث تم تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر نقص اشتراطات نظافة، وتحرير 6 محاضر عدم وجود ترخيص، وتحرير 6 محاضر تقنين أوضاع.

المرور الميدانى على المحلات التجارية بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، المرور الميداني على بعض المحلات التجارية والغذائية والجزارة وبيع اللحوم المجمدة والأسماك للتأكيد من سلامة السلع والمواد الغذائية لاستخدامها الآدمي والوقوف على كافة التقصير والإهمال في الغش التجاري وضبط الأسعار، حفاظا على صحة المواطن ومراقبة السوق بالمدينة ومازالت الحملات مستمرة لحماية المستهلك.