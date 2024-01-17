رامي رضوان يحيي ذكرى ميلاد دلال عبدالعزيز: سايبة أثر جوة قلوب كل الناس

أحيا الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

ونشر رضوان صورا تجمعه بالفنانة الراحلة، معلقا: «كل سنة وإنتي أطيب وأحن قلب.. المعنى الحقيقي للطاقة الإيجابية والحنية والعطاء والروح الجميلة، اللي سايبة أثر جوة قلوب كل الناس بكل أعمالك الحلوة عيدك في الجنة يا غالية، بتمنى تدعوا لها وتدعوا لحمايا الحبيب سمورة ربنا يرحمكم ويغفر لكم ويجمعنا بيكم في الجنة».

ذكري ميلاد دلال عبدالعزيز

ويحل اليوم 17 يناير ذكرى ميلاد دلال عبدالعزيز والتي رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية لتلفظ أنفاسها الأخيرة في 7 أغسطس 2021.