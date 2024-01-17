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«الشيوخ» يناقش الألعاب الإلكترونية وتنمية السياحة

كتب:

ولاء نعمه الله
11:19 م | الأربعاء 17 يناير 2024
الألعاب الإلكترونية

الألعاب الإلكترونية

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، عددا من طلبات المناقشة المهمة والمقدمة من النواب.

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب جيفارا الجافي، بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي، وتنمية السياحة الداخلية من خلال استراتيجية فعالة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وتشهد الجلسة العامة كذلك، عرض الطلب المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة، من أجل الوصول إلى التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي.

دراسة الألعاب الإلكترونية

كما تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، عن دراسة الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات المتعلقة بها.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.