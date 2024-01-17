غلق 47 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الصحية في كفر الشيخ

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق 47 منشأة طبية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك كونها غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية، مشيرا أن ذلك جاء بناءً علي تقرير من مسؤولي الحملات اليومية التي قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، بمديرية الشئون الصحية، وذلك تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

لا تهاون مع المخالفين

وأوضح محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، اليوم الأربعاء، أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن الحملات المكثفة اليومية تعمل على ضبط أى مخالفات وخاصة ما يتعلق بصحة المواطنين، مطالباً المخالفين بتقنين أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات الطبية السليمة حفاظاً على حياة المواطنين والتزاماً بالقانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما كلف محافظ كفر الشيخ ، وكيل وزارة الصحة ، بالمحافظة، ومدير إدارة العلاج الحر بالمديرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أن تطبيق القانون والتصدي للمخالفين هو أمر لا يمكن التهاون به، بما يصب لمصلحة قطاع كبير من المرضى والمواطنين، بالكشف ضمن العيادات الطبية المرخصة والشرعية.