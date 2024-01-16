«صحة كفر الشيخ»: الانتهاء من تفعيل العيادات المسائية بجميع المستشفيات

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من تفعيل العيادات المسائية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، حتى يتسنى توفير الخدمات الطبية للمواطنين في كل التخصصات الطبية على مدار اليوم.

توزيع التخصصات الطبية بين العيادات الصباحية والمسائية

وأوضح «شقوير»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنّه جرى توزيع التخصصات الطبية بين العيادات الصباحية والمسائية، وذلك لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين على مدار اليوم، وزيادة معدلات التردد على المستشفيات والوحدات الصحية بكفر الشيخ.

وذكر «شقوير»، إنّ العيادات المسائية بالمستشفيات تفتح أبوابها أمام المواطنين من الساعة 2 إلى 8 مساءً، ولمدة 6 ساعات، أما العيادات المسائية بالوحدات الصحية فتفتح أبوابها من الساعة 2 إلى 6 مساءً، ولمدة 4 ساعات، وذلك طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية، لافتاً أنّ ذلك سيعمل على الحد من الزحام فى الفترات الصباحية بالعيادات الصباحية، الأمر الذي سيلقى رضاء لدى متلقي الخدمة الطبية.

إدخال تخصصات دقيقة جديدة خلال الأيام القادمة

وأشار «شقوير»، إلى أنّ تشغيل العيادات المسائية يأتي تفعيلاً لقرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في هذا الشأن، بهدف تجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتلبية احتياجات المترددين على المستشفيات، كما سيتم زيادة عدد العيادات، وإدخال تخصصات دقيقة جديدة خلال الأيام القادمة.