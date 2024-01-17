نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة مطروح.. اعرف التفاصيل

تكثف مديرية التربية والتعليم بمطروح من جهودها تمهيداً لإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة مطروح، عقب انتهاء امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية على مستوى المدارس بنطاق المحافظة، من بينها الصف الرابع الابتدائي، والصف الخامس الابتدائي.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي في مطروح

وحول نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة مطروح، قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه سيتم الإعلان عنها من خلال كل مدرسة ابتدائية في الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وهي إدارة «الحمام والبنجر التعليمية وإدارات العلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة وسيدي براني والسلوم»، بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية جنوب مطروح، يوم الأحد المقبل 21 يناير الجاري.

أعمال التصحيح والكنترولات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك جهود تبذل حالياً لإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة مطروح، من خلال لجان الكنترولات في جميع المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، وجاري تصحيح باقي المواد وتبييض النتيجة في الأعمال الختامية تمهيداً لاعتماد النتيجة من كل إدارة والمديرية وإعلانها أمام جميع التلاميذ في المدارس لتكون متاحه أمامهم الأسبوع المقبل، ويجري حالياً متابعة أعمال التصحيح والنتائج من خلال التعليم الابتدائي بالمديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس، وسيتم إعلان جميع النتائج وتسليم التلاميذ أو أولياء الأمور، شهادات بالدرجات.