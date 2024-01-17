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إطلاق الموقع الإلكتروني لـ«الناشرين» من أجل إثراء الحركة الثقافية

كتب:

إلهام الكردوسي
10:29 م | الأربعاء 17 يناير 2024
صناعة النشر

صناعة النشر

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، إطلاق موقعه الالكتروني، الذي يهدف إلى إثراء الحركة الثقافية ورفع مستوى مهنة النشر.

رابط موقع اتحاد الناشرين المصريين

وقال الاتحاد في بيان: «تم بحمد الله إطلاق الموقع الإلكترونى للاتحاد، وتم رفع بعض البيانات والأخبار على الموقع» عبر هذا الرابط

وتابع الاتحاد: «ونأمل من جميع الزملاء، الدخول على الموقع الإلكتروني، ورفع المستندات والقوائم والبيانات الخاصة، بكم ليتسنى اعتمادها وإتاحتها على الموقع ليتم تفعيله، وتقديم خدماته للناشرين والجمهور».

ويتضمن الموقع الإلكتروني كل مفردات صناعة النشر، من أبرزها المؤلف والناشر، وكذلك التعريف بالاتحاد واللجان التي يتضمنها، ودور كل منها، ودور الاتحاد في النهوض بالصناعة، والخدمات التي يقدمها للأعضاء في هذا الصدد فضلا عن الأخبار ذات الصلة بالنشر والمعارض.

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي