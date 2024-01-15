الناشرين المصريين يعقد اجتماع لناشري المصحف الشريف

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، تحديد موعد لاجتماع ناشري المصحف الشريف مع أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، من أجل تذليل كل العقبات التي تواجه هؤلاء الناشرين، خلال طباعة المصحف.

اجتماع ناشري المصحف مع مجمع البحوث الإسلامية

وأوضح الاتحاد في بيان، أن رئيس الاتحاد تواصل مع الدكتور أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، من أجل تذليل العقبات التي تواجه ناشري المصحف الشريف، وعليه جرى تحديد موعد الاجتماع بمقر الاتحاد، بحضور الدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، وذلك لعرض كل المشكلات والعقبات، وتقديم المقترحات والحلول، ووضع آلية تضمن تحقيق الصالح العام للجميع.

ودعا الناشرين الذين لهم تعامل مع مجمع البحوث الإسلامية، أو يقومون بطبع ونشر لمصحف الشريف، بالحضور لمقر الاتحاد بالدقي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يناير الجاري في الواحدة ظهرا.

ويأتي هذا الاجتماع، على خلفية ما أعلنه الاتحاد مؤخرا، بشأن التنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، لتقديم تيسيرات للناشرين، من أجل تيسيير طباعة المصحف الشريف.