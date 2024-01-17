طفل عازف سوداني يبدع في «زووم أفريقيا»

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج «زووم أفريقيا» على قناة CBC، غدا الخميس، حلقة جديدة ومميزة عن القارة الإفريقية ومواهبها، وأبرز فرص الاستثمار.

وتجري سالي عاطف، لقاء مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، للحديث عن نشاطات الجمعية وأهدافها في دعم رجال الأعمال والمستثمرين داخل القارة السمراء، بالإضافة إلى مستقبل السياحة في القارة الأفريقية.

كما تستضيف الدكتور إسماعيل إسف دانكوما، باحث في الشأن الإفريقي من دولة أفريقيا الوسطى، للحديث عن أبرز فرص الاستثمار، وأهم المناطق السياحية في دولته.

ويقدم الطفل طيوبي عباسية، ووالده الطيب عبدالحميد الشيخ، عازفين إيقاع من السودان، باقة من أجمل المعزوفات، وقصة نشأتهما في أسرة فنية.

ويستعرض برنامج «زووم أفريقيا»، فعاليات ملتقى دور الإنثروبولوجيا في خدمة المجتمعات الإفريقية، التي تم تنظيمه بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة.