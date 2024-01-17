رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طفل عازف سوداني يبدع في «زووم أفريقيا»

كتب:

أحمد شعراني
11:30 م | الأربعاء 17 يناير 2024
زوم أفريقا

زوم أفريقا

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج «زووم أفريقيا» على قناة CBC، غدا الخميس، حلقة جديدة ومميزة عن القارة الإفريقية ومواهبها، وأبرز فرص الاستثمار.

وتجري سالي عاطف، لقاء مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، للحديث عن نشاطات الجمعية وأهدافها في دعم رجال الأعمال والمستثمرين داخل القارة السمراء، بالإضافة إلى مستقبل السياحة في القارة الأفريقية.

كما تستضيف الدكتور إسماعيل إسف دانكوما، باحث في الشأن الإفريقي من دولة أفريقيا الوسطى، للحديث عن أبرز فرص الاستثمار، وأهم المناطق السياحية في دولته.

ويقدم الطفل طيوبي عباسية، ووالده الطيب عبدالحميد الشيخ، عازفين إيقاع من السودان، باقة من أجمل المعزوفات، وقصة نشأتهما في أسرة فنية.

ويستعرض برنامج «زووم أفريقيا»، فعاليات ملتقى دور الإنثروبولوجيا في خدمة المجتمعات الإفريقية، التي تم تنظيمه بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة.

اقرأ المزيد:

غدًا.. أشرف زكي ضيف «افتح قلبك» على قناة CBC

«Music Hub» أول برنامج عن عالم الموسيقى البديلة.. غدا على «CBC»

«المتحدة» تحصد جائزتي الأفضل لـ«إكسترا» و«CBC دراما» من «دير جيست»

«كاملة».. تفاصيل عرض الحكاية الرابعة من «حدث بالفعل» على CBC

اليوم.. CBC تعرض فيلم «من الرؤية للإنجاز.. قصة وطن يقدر العلم»
بقلم أحمد شعراني