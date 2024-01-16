غدًا.. أشرف زكي ضيف «افتح قلبك» على قناة CBC

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، في برنامجها «افتح باب قلبك» على قناة CBC، غدًا الأربعاء، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في حوار خاص عن بداية مسيرته الفنية ونشأته الأسرية وكيف أثرت فيه السينما والدراما في تلك الفترة، وذكريات المرحلة الجامعية، وكيف بدأ مسيرته الفنية.

تتطرق الحلقة التي تذاع في الساعة الحادية عشر مساء، إلى أهم الأعمال الدرامية والسينمائية في مسيرة أشرف زكي الفنية، وأيضًا تجربة الإخراج المسرحي، وكيف بدأ التفكير في أن يكون نقيب المهن التمثيلية، وكيف استطاع الجمع بين دور النقيب والممثل والأكاديمي.

أشرف زكي: «أبو البنات» اللقب المحبب لقلبي

يكشف «زكي» خلال الحلقة عن أبرز المشاكل التي واجهته خلال العمل النقابي، وأبرز ما قدمته للعائلة الفنية، وماذا قدمت الدولة لفناني مصر، وكيف استطاعت القوة الناعمة ممارسة أهم اداورها في حماية البلاد من حكم الجماعة الإرهابية، كما يتحدث عن الجانب الآخر من حياته واللقب المحبب لقلبه «أبو البنات» وكيف يمارس دوره كأب وزوج، وما هي أمنياته لزوجته الفنانة روجينا ولبناته.