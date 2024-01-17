فضائية إسرائيلية: حكومة نتنياهو ستتعرض لسحب الثقة بسبب فشلها

تعيش الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء، بنيامن نتنياهو، ساعات عصيبة في ظل تزايد دعوات الإقالة وسحب الثقة من الحكومة بعد ساعات قليلة من إعلان نهاية جيش الاحتلال الإسرائيلي الاجتياح البري لقطاع غزة، والذي كان قد بدأ نهاية أكتوبر الماضي.

سحب الثقة من حكومة نتنياهو

وذكرت الفضائية 12 الإسرائيلية، أن حزب العمل سيقدم مقترحا لسحب الثقة من الحكومة بسبب عجزها عن استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية والذين يصل عددهم حتى الآن إلى 136 شخصا، ولم تفلح أي محاولات للجيش الإسرائيلي في إخراجهم بكل الطرق.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ103 بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي نهاية الاجتياح البري مع التركيز على عملية نوعية عسكرية مكثفة في جنوب قطاع غزة حاليا مع الانسحاب من شمال قطاع غزة.