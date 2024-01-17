أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يطيل أمد الحرب على غزة خوفا من المحاسبة

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر تحدث بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لديها سياسية خارجية، ولكن لديها سياسة داخلية ممتدة للخارج، مشيرًا إلى أن الداخل الإسرائيلي هو من يحرك الخارج.

الداخل الإسرائيلي تأثر كثيرا

أضاف محمد كمال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية ten، أن الداخل الإسرائيلي تأثر كثيرًا بما حدث في السابع من أكتوبر في عملية طوفان الأقصى، وما زال حتى هذه اللحظة لم يشعر بالأمن، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تأخير العملية العسكرية، حتى يؤخر محاسبته القانونية مما حدث في السابع من أكتوبر.

الرأي العام الإسرائيلي يؤيد الحرب على غزة

لفت إلى أن يهود الخارج فقدوا إحساسهم بان دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الملاذ الآمن بالنسبة لليهود، مضيفًا أن الرأي العام في دولة الاحتلال الإسرائيلي ما زال مؤيدًا للعملية العسكرية في قطاع غزة ، حتى لا يتكرر ما حدث في السابع من أكتوبر.