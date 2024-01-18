تعرف على دعاء لحفظ الجنين.. «اللهم انبته نباتا حسنا»

يلجأ الكثير من الأسر التي لديها امرأة حامل على الإكثار من ترديد الأدعية؛ أملا في حفظ الجنين من أي مكروه أو أن يصيبه أي أذى، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو دعاء لحفظ الجنين.

دعاء لحفظ الجنين

أكد العلماء أنه لا توجد صيغة ثابتة أو واحدة لدعاء لحفظ الجنين، ولكن يمكن للعبد أن يدعو بما يحب ويأمل، إذ قال في ذلك الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إن الدعاء عبادة جليلة حثَّ عليها الشرع الشريف ورغَّب فيها.

تعرف على دعاء لحفظ الجنين

واستهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]؛ قال الإمام الطبري في «جامع البيان» (21/ 408، ط. مؤسسة الرسالة): [قيل: إنَّ معنى قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾: إنَّ الذين يستكبرون عن دعائي] اهـ، ولذلك يمكن الدعاء بأي صغية دعاء لحفظ الجنين.

صيغة دعاء لحفظ الجنين

ويردد البعض دعاء لحفظ الجنين منها: «اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّة، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين».

دعاء حفظ الجنين

ويمكن ترديد دعاء لحفظ الجنين مثل: «اللهم احفظ جنيني واحمِه وأبعد عنه كل مكروه، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام» وكذلك: «للهم إني أعيذه بك من كل شر وسوء ومكروه. يا الله يا الله يا الله، لك الحمد أن رزقتني ووهبتني هذا الحمل، وأكرمت جسدي باحتواء هذا الجنين».

ويقول البعض في دعاء لحفظ الجنين: «اللهم انبته نباتاً حسناً، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى، اللهم إنّي عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسالك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب طفلي، ونور صدره، وجلاء حزنه، وذهاب همّه».