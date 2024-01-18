أفضل دعاء قبل النوم للاستيقاظ لصلاة الفجر.. «اللهم لا تحرمنا هذا النصر»

يعتبر دعاء قبل النوم للاستيقاظ لصلاة الفجر واحد من الأدعية التي يبحثها عنها العديد من المسلمين، إذ أن صلاة الفجر واحدة من الصلوات المفضلة، وفي التقرير التالي توضح «الوطن»، عددًا من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار.

دعاء قبل النوم للاستيقاظ لصلاة الفجر

وعن دعاء قبل النوم للاستيقاظ لصلاة الفجر، أشارت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، إلى الحديث النبوي الشريف: «لَو يعلَمُ النَّاسُ ما في صلاةِ العِشاءِ وصلاةِ الفجرِ لأتَوْهما ولَو حَبوًا»، وهو الحديث الذي روته السيدة عائشة أم المؤمنين، وصححه ابن ماجه وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، موضحة أنه على المسلم أن يكون لديه العزم على أداء الصلاة.

ولفتت في فتواها حول دعاء قبل النوم للاستيقاظ لصلاة الفجر، إلى ما ورد عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: «مَن صلى الصبحَ فهو في ذِمَّةِ اللهِ، فلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ من ذِمَّتِهِ بشيءٍ، فإنَّ من يَطْلُبْه من ذِمَّتِهِ بشيءٍ يُدْرِكْه، ثم يَكُبَّه على وجهِه في نارِ جهنمَ»، وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: «ليس صلاةٌ أثقَلَ على المُنافِقين من الفَجرِ والعِشاءِ، ولو يَعلمون ما فيهما لأتَوهُما ولو حَبوًا، ولقد هَمَمْتُ أن آمُرَ المؤذنَ فيُقيمَ، ثم آمُرَ رجلًا يؤُمُ الناسَ، ثم آخُذَ شُعَلًا من نارٍ، فأُحَرِّقَ على مَن لا يَخرُجَ إلى الصلاةِ بعدُ».

دعاء قبل النوم للاستيقاظ لصلاة الفجر المستحب

أما عن دعاء قبل النوم للاستيقاظ لصلاة الفجر، أوضحت دار الإفتاء عدم وجود صيغة محددة لهذا الدعاء، ولكن هناك عدد من الأدعية المستحبة، ومنها على سبيل المثال:

- «اللهم إنَّك باركت لأمَّتك في بكورها، اللهمَّ فأكرمنا بصلاة الفجر، وارزقنا كلَّ خير وجنِّبنا كلَّ إثم وشر، اللهم يا رب البشر، ويا خالق البحر، ويا من جعلت في صلاة الفجر نصر، اللهم لا تحرمنا هذا النصر، وارزقنا عمل كل خير، إنَّك أنت البرّ الكريم».