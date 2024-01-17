أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح عن تجهيز نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة مطروح، على مستوى جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وسيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة من خلال إدارات المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع المديرية.

إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة مطروح

وحول موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة مطروح، قال إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، إن جميع نتائج الامتحانات ستظهر يوم الاثنين المقبل 22 يناير 2024، وسيتم الإعلان عنها من خلال إدارات المدارس الابتدائية داخل كل مدرسة، كما سيتم إتاحة شهادات بالدرجات لجميع التلاميذ عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تصحيح امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تمهيداً لإعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة مطروح، يجري حالياً أعمال التصحيح لجميع المواد من خلال لجان الكنترولات المشكلة بالمدارس بالتعاون مع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وهي إدارات السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام، بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية، وسيتم الانتهاء من جميع أعمال الكنترولات للصف الخامس يوم السبت المقبل، ويعقبها اعتماد النتيجة من خلال الإدارة التعليمية بالتنسيق مع التعليم الابتدائي والمديرية.

موعد انتهاء جميع امتحانات المرحلة الابتدائية في مطروح

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي جرى الاستعدادات لها على مستوى المحافظة وتنطلق يوم 21 يناير الجاري على مستوى جميع الإدارات التعليمية باللجان المشكلة وتنتهي 24 من ذات الشهر، لتختتم بذلك جميع امتحانات المرحلة الابتدائية في محافظة مطروح.