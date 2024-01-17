نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 في محافظة بني سويف.. اعرف الموعد

قال الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي في بني سويف الترم الأول 2023/ 2024، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد، بكل مدرسة من مدارس المرحلة الابتدائية.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنّ نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول، تتبع الإدارات التعليمية ومختلفة من مدرسة إلى أخرى، وستُعلن داخل كل مدرسة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة مباشرة.

ووجه وكيل تعليم بني سويف الإدارات التعليمية، بعدم الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف الخامس الابتدائي، إلا بعد المراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة والرصد، ومتابعة الموجهين لمراحل التصحيح.

ختام امتحانات الترم الأول الصف الخامس الابتدائي في بني سويف

وأختتم طلاب الصف الخامس الابتدائي في محافظة بني سويف، امس الثلاثاء، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، على مستوى الإدارات التعليمية السبع في المحافظة.

وفي سياق آخر بدأ طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، بمادة اللغة العربية، وسط إجراءات بتخفيض الكثافات الطلابية داخل اللجان.