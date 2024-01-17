ظهرت الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2024

كشفت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2024 في المدارس، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح والتقدير ورصد الدرجات، وتحويلها إلى ألوان وفقًا لنظام التقييم للصفوف الأولى، طبقًا للقرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف «الرابع والخامس والسادس» الابتدائي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2024

وأعلنت المديريات التعليمية بالمدارس الابتدائية، إتاحة كشوف نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2024، عبر صفحات المدارس الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالاسم ورقم الجلوس، مشيرة إلى أنّه يمكن للطلاب معرفة النتيجة الآن.

ولفتت إلى انتهاء تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات بدقة، وتجميع الدرجات ومراجعتها جيدًا، ثم تحويها إلى ألوان وتجهيز الكشوف النهائية، وإعلانها في المدارس بالاسم ورقم الجلوس.

ألوان نتيجة الصف الخامس الابتدائي

تظهر نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالألوا،ن ويستطيع الطلاب معرفة مستواهم ودرجاتهم من خلال الألوان التي يحصلون عليها، كالتالي:

- اللون الأزرق: أنّ الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات «من 85 إلى 100».

- اللون الأخضر: أنّ الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة «من 65 لأقل من 85».

- اللون الأصفر: أنّ الطالب بحاجة إلى بعض الدعم «من 50 لأقل من 65».

- اللون الأحمر: أنّ الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ولا زال بحاجة إلى الكثير من الدعم «من 1 لأقل من 50».