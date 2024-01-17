موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم خلال الأسبوع المقبل، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم بالإسماعيلية

وأضاف الدكتور محمد بحيري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أعمال التصحيح تجري علي قدم وساق في الفترة الحالية في جميع المدارس المختلفة، داخل مدارس الإسماعيلية والقصاصين وأبوصوير والتل الكبير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب.

وقال «بحيري»، إنه يتم أعمال التصحيح بعد الانتهاء من الامتحانات، بشكل يومي لضمان إنهاء عمليات التصحيح في أسرع وقت وإعلان نتيجة الامتحانات وعرضها للطلاب في المدارس.

وأكد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي انتهت دون أي مشاكل في 14 يناير الجاري، واستمرت الكنترولات في كل مدرسة في أعمال التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

وانطلقت اليوم الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع مدارس الإسماعيلية وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وفي محيط اللجان لتوفير المناخ الأمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وقال مدير تعليم الإسماعيلية، إنه وجه بضرورة الالتزام بكافة تعليمات الوزارة خلال الامتحانات وعدم السماح بأي حالات للغش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفين، مشيرا إلى أنه تم انتقاء رؤساء اللجان لضمان مرور العملية بيسر.