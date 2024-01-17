تفاصيل فتح حساب توفير مجاني من بنك مصر.. اعرف المميزات

يبحث العديد من المواطنين الفترة الحالية عن التفاصيل الخاصة بحسابات التوفير التي يقدمها بنك مصر، في ظل أن كل البنوك المصرية تتيح لعملائها حسابات توفير بعوائد تختلف حسب طبيعة كل بنك، ويعتبر حساب توفير المنجز من ضمن الحسابات التي يوفرها البنك للمواطنين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل ومميزات حساب توفير المنجز من بنك مصر والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل حساب توفير المنجز

- يمكن لأصحاب الحرف والأعمال والمهن الحرة فتح حساب توفير المنجز.

- كما يستطيع العميل فتح الحساب مجاناً.

- يصل الحد الأدني لرصيد العميل 100 جنيه مصري.

- كما يصل الحد الأقصى إلى 200 ألف جنيه.

- وبالنسبة للعائد يصل إلى 7%.

مميزات الحساب

- إصدار بطاقة خصم فوري مجاناً مع تخفيض 50% من مصاريف التجديد بدءاً من العام الثاني.

- إمكانية الاشتراك في خدمات التحصيل الالكترونية مثل «POS/ QR Code /E-Commerce».

- إصدار دفاتر الشيكات على الحساب.

- خدمة الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.