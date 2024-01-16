احصل على عائد يومي من بنك مصر.. إليك التفاصيل

أعلن بنك مصر عبر موقعه الرسمي إتاحة فرصة للمواطنين تتمثل في إمكانية الحصول على عائد يومي، وذلك من خلال القيام بفتح حساب جاري، في حين أن هناك العديد من البنوك المصرية تتيح لعملائها حسابات جارية تختلف تفاصيلها وفقا لكل بنك، لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل ومميزات الحساب الجاري من بنك مصر والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الحساب الجاري

- يستطيع العميل فتح حساب جارٍ بداية من 50,000 جنيه ودون حد أقصى.

- تصل قيمة العائد إلى 13%.

- كما يتم احتساب العائد يومياً ويضاف أيضاً يومياً إلى الحساب.

مميزات الحساب

- يتيح الحساب الجاري من بنك مصر إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.

- إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصري خصماً من حساب العميل وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.

- إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصماً من حساب المواطن.

- كما يكون الحساب الجاري معفي من المصروفات الإدارية.

- ويستطيع المواطن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.