«طوارئ القناة» تحذر من طقس الغد: شبورة على الطرق و«الصغرى» 11 درجة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء من استمرار الأجواء الشتوية على معظم المحافظات، وانخفاض درجات الحرارة، ليسود غدا طقس مائل للدفء نهاراً، شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنه من المتوقع وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فيما تكون درجات الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

أماكن انتشار الشبورة في مدن القناة

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن الطرق التي تشهدها مدن قناة السويس، تتضمن طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية بورسعيد الزراعي، لملاصقته ترعة بورسعيد والإسماعيلية الزقازيق الزراعي بجوار ترعة الإسماعيلية.

كما تمتد الشبورة الي طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي، وطريق الاسماعيلية العريش حتى مدينة بئر العبد، وتكون الشبورة كثيفة علي طريق جنوب سيناء وتبدا في التلاشي قرب الثامنة صباحا تقريبا.

تحذيرات للمواطنين

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين بضرورة الحيطة والحذر، والتأكد من عمل ماسحات زجاج السيارات بشكل طبيعي وعمل المصابيح، وعدم تعرض أي منها للتلف لضمان عدم وقوع أي حوادث مرورية.

كما أهابت الشبكة بالمواطنين بضرورة التزام المواطنين بالسرعات المقررة على الطرق السريعة والصحراوية، وعدم تجاوزها أكثر من 60 كيلو في الساعة لضمان عدم تعريض حياتهم للخطر.