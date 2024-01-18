نموذج امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية في مطروح.. «لو عايز تراجع»

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظات امتحانات نصف العام، ويرغبون في معرفة الامتحانات التي وُضعت في المناطق الأخرى للاسترشاد بها في المذاكرة والمراجعة، وتنشر «الوطن» في السطور التالية نموذج امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة مطروح.

مستوى امتحان اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عمرو شحاتة إن طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح أدوا بالفعل امتحان اللغة الإنجليزية في جميع اللجان، وكان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ويشمل المنهج، وجاء من الكتاب المدرسي.

نموذج امتحان الشهادة الإعدادية اللغة الإنجليزية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن نموذج امتحان اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية 2024 الذي أداه طلاب محافظة مطروح جاء كالتالي، وإليكم صورة ضوئية من الامتحان.