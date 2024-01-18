800 متسابق في مسابقة الشهيد عمر القاضي للقرآن الكريم بالمنوفية

أعلنت أسرة الشهيد عمر القاضي في قرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إقامة مسابقة كبيرة لحفظ القرآن الكريم تحمل اسم الشهيد عمر القاضي للعام الثالث على التوالي بمشاركة أبناء القرية وخارجها، بالإضافة إلى مشاركة عن متسابقين من بعض الدول العربية.

عدد المتسابقين

وقال محمود القاضي ابن عم الشهيد عمر القاضي، إن عدد المتسابقين حتى الآن بلغ 800 متسابق، حيث بدأ التقديم للمسابقة يوم 13 يناير الماضي على أن تنتهي يوم 25 يناير المقبل، مشيرا إلى أن أولى أيام الاختبارات سيكون يوم الجمعة 2 فبراير المقبل.

جنسيات مختلفة تشارك في المسابقة

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك 4 متسابقين من جنسيات عربية شاركوا في المسابقة يحملون جنسيات فلسطين والعراق وسوريا والجزائر، حيث تحديد الأيام المناسبة لهم استعدادا للنزول والاختبار، ومن المقرر زيادة الأعداد في الأيام المقبلة.

جوائز المسابقة والمستويات

وأضاف ابن عم الشهيد عمر القاضي، أن جوائز ورحلات قيمة تنتظر الحافظين لكتاب الله في المسابقة، حيث يُكرم الثلاثة الأوائل برحلة عمرة إلى بيت الحرام في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وجود جوائز عينية ونقدية لجميع الفائزين في المسابقة الرمضانية .

وتصم المسابقة في محافظة المنوفية خمسة مستويات:

المستوى الأول القرآن الكريم كاملا

المستوى الثانى عشرون جزءا

المستوى الثالث خمسة عشر

جزءا المستوى الرابع عشرة أجزاء

المستوى الخامس خمسة أجزاء

ومستوى خاص لتجويد القرآن والقراءات للمرة الأولى.