محمود حجازي يروج لمسلسل «حدوتة منسية»: نعدكم بعمل محترم

روج الفنان محمود حجازي عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لمسلسل «حدوتة منسية» والمقرر عرضه في 27 يناير على قنوات CBC.

نشر محمود حجازي البوستر الدعائي للمسلسل معلقا: «قريبا على قنوات المتحدة، مسلسل حدوتة منسية في دور نوح، من تأليف: محمود حمدان وإنتاج: vantage ومدير التصوير: شريف النمر ومن اخراج: محمد محي الدين.»

وأضاف حجازي أن العرض سيبدأ من يوم السبت 27 يناير على قنوات cbc وcbc دراما، نأمل أن نقدم عملا محترما وممتعا ونسأل الله الخير للجميع.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

ويضم مسلسل حدوتة منسية مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، هشام إسماعيل، نانسي صلاح، ريم سامي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين في أولى تجاربه الإخراجية