محمود حجازي: مشاركتي في مسلسل «حدوتة منسية» نقلة بمشواري الفني

يشارك الفنان محمود حجازي، في بطولة مسلسل «حدوتة منسية»، المقرر عرضه ضمن مسلسلات الموسم الشتوي الجاري، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى نهاية يناير الجاري.

تفاصيل مشاركة محمود حجازي بمسلسل «حدوتة منسية»

أوضح «حجازي»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مشاركته بالمسلسل تعد نقلة مشواره الفني بشكل كلي، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية تدعى «نوح»، وهو أحد أبناء الفنانة سوسن بدر، وتتضمن حياته العديد من الصعوبات والتحديات، واصفًا شخصية «نوح»، بالشخصية المٌضحية من أجل من عائلته ومن حوله، لكن بمرور الأحداث، يكتشف أنه ظلم نفسه، في تحويلات مختلفة بشخصيته.

تفاصيل أحداث المسلسل وأبطاله

تدور أحداث مسلسل «حدوتة منسية»، في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول العلاقات الاجتماعية، وحالة الصراع التي تشهدها العائلات، خاصة بين الإخوة وما ينتج عنها من تحديد مصير كل شخصية، وكيفية تعامل الأم مع المشكلات، التي تمتلك أحد المصانع، لكنها تجد نفسها في مواجهة حتمية مع تلك الصراعات.

المسلسل من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، هشام اسماعيل، نانسى صلاح، ريم سامي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمود حمدان واخراج محمد محي الدين فى أول تجاربه الإخراجية.