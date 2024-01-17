«تعليم كفر الشيخ» تطالب طلاب الشهادة الإعدادية بارتداء الكمامة خلال الامتحانات

طالب محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، طلاب الشهادة الإعدادية غداً الخميس، بضرورة ارتداء الكمامة، قبل دخول الامتحانات حفاظاً عليهم من الإصابة من أي عدوي، أو ضرر خلال أداء الامتحانات.

345 زائرة صحية وطبيب بجميع اللجان

وأوضح «عبد الله»، عبر بيان، أن جميع اللجان موجود بها زائرة صحية لكل لجنة بواقع عدد 345، علي مستوي اللجان ، وذلك للتدخل حال طلب أي طالب لذلك أو حدوث أي طارئ طبي أثناء الامتحانات، مشيرا أنه تم توفير التهوية الجيدة داخل اللجان، ومراجعة توصيل كافة المرافق داخل المدارس التي تجري بها الامتحانات.

إعداد الطلاب بالشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وأضاف أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالشهادة الإعدادية غداً الخميس، قد بلغوا 61245 طالباً وطالبة، وذلك داخل 343 لجنة علي مستوي جميع المدارس المقرر بها الامتحانات، وسط توافر كافة سبل الراحة والأمان أثناء أداء الطلاب للامتحان.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، يوجد بها 13 إدارة تعليمية على نطاق كفر الشيخ، مقسمة إلى ثلاث قطاعات، الأول كفر الشيخ، والثاني، دسوق، والثالث الحامول.