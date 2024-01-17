نجوم «الملكة» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (صور)

احتفل اليوم صُناع فيلم «الملكة»، بالعرض الخاص بالفيلم في إحدى السينمات الكُبرى بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من النجوم، على رأسهم أبطال الفيلم هالة صدقي والفنانة دينا ودارين حداد وراندا البحيري، والمخرج سامح عبد العزيز، ورانيا يوسف، في ظهورها الأول بعد إجراءها لعملية جراحية منذ أسابيع قليلة، رفضت الكشف عن تفاصيلها.

كما قررت إلهام شاهين، مساندة صديقتها الفنانة هالة صدقي، في الفيلم الذي يُعد من بطولتها، وقررت حضور العرض الخاص، كما فعلت مع صديقتها الأخرى ليلى علوي منذ أيام، حينما ذهبت لحضور عرض فيلم «مقسوم»، حيث يُعتبر إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي، من أقرب الأصدقاء في الوسط الفني.

فيلم الملكة بطولة الفنانة هالة صدقي وشيرين رضا ورانيا يوسف وعارفة عبد الرسول وباسم سمرة وانتصار ودارين حداد ودينا وبدرية طلبة وكريم عفيفي، يشارك فيه عدد من النجوم في دور ضيف شرف من بينهم حسن الرداد وأوس أوس ومحمد رضوان، وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

الملكة كان يحمل سابقًا اسم كتف رباعي لكن تم تغيير الاسم فيما بعد، حيث تدور أحداث الفيلم حول شخصية «ماجدة» التي تتعرض لمشكلات كثيرة، وتقرر الاستعانة بعدد من المقربين لإعادة حقوقها، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا والتشويق.