بحضور إلهام شاهين.. أبطال وصناع فيلم «الملكة» يحتفلون بطرحه في السينما

يحتفل أبطال وصناع فيلم «الملكة» حاليا بالعرض الخاص، وذلك بإحدى السينمات في منطقة التجمع الخامس.

وكان في مقدمة الحضور هالة صدقي، محمد رضوان، دينا، دارين حداد، بينما غاب شيرين رضا، رانيا يوسف، باسم سمرة.

بينما حرصت الفنانة إلهام شاهين، على الحضور لدعم صديقتها الفنانة هالة صدقي.

فيلم «الملكة» يشارك في بطولته إلى جوار هالة صدقي، عدد من نجوم الفن، من بينهم رانيا يوسف، وباسم سمرة، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وعارفة عبدالرسول، وشيرين رضا، والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج إبراهيم الصاوي، وعماد الحساني، ويوسف الفنجري.

وتدور أحداث العمل حول سيدة تمتلك ناديا رياضيا، وسط مفارقات كوميدية، متناولاً بعض القضايا الحيوية في الشارع، ومدى تأثيرها في المجتمع، من خلال شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها.