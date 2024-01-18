«تموين كفر الشيخ»: تحرير 22 مخالفة في حملات على الأسواق

قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، إنه جرى شن عدد من الحملات التموينية المكبرة، والتي تمكنت من ضبط 22 مخالفة لبيع وغش تجاري، وتلاعب في أسعار المواد الغذائية، علاوة على ضبط أسماك ولحوم وسلع منتهية الصلاحية، وذلك ضمن حملات على الأسواق العامة والمتاجر.

استمرار الحملات التموينية في كفر الشيخ

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية في كفر الشيخ، مستمرة على مدار الأسبوع، وذلك بهدف ضبط المخالفات التموينية بالأسواق والمتاجر، وضبط حركة السلع بالأسواق العامة والمتاجر، الأمر الذي يصب في مصلحة قطاع كبير من المواطنين في شتي ربوع المحافظة.

محاربة الغلاء وجشع التجار

وأشار أنه يجري تكثيف الحملات على محلات اللحوم وبيع الأسماك، والدواجن، ومصانع الألبان، ومتاجر بيع الخضروات والسلع الغذائية، بما يضمن محاربة الغلاء وجشع التجار.