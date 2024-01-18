طريقة قلي السمك بدون زيت.. «بمكون واحد فقط هيقرمش»

قلي السمك بدون زيت أمر لا تصدقه معظم السيدات، إلا أنه من البدائل التي يجب أن تعرفها ربات المنزل، لأنها طريقة صحية، تحافظ على صحة الأسرة، خاصة الأطفال وأصحاب أمراض الكوليسترول، وهو ما نوضحه من خلال التالي لمعرفة هل يمكن قلي السمك بدون زيت؟

قلي السمك بدون زيت

ترغب السيدات في معرفة كيفية قلي السمك بدون زيت، وهو ما أكده عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحا أنه أمر صحي يقلل مستوى الإصابة بأمراض الكوليسترول والقلب وإصابة الشرايين، ويجعل الجسم في صحة أفضل، خاصةً أن الزيوت والدهون تؤثر على الحالة الصحية للإنسان.

قلي السمك من غير زيت

لمعرفة كيفية قلي السمك بدون زيت، على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي اتبعي الخطوات التالية:

مقادير قلي السمك بدون زيت

- كيلو سمك بلطي.

- 6 فصوص ثوم.

- فلفل حامي.

- كمون وكزبرة وكركم.

- ملح وشطة.

- ربع كوب عصير ليمون.

- ملعقة خل أبيض.

- زيت زيتون.

- دقيق أبيض.

طريقة قلي السمك بدون زيت

- نظفي السمك واشطفي بالماء.

- اتركي السمك ليتصفى تماما من الماء.

- اخلطي مكونات التتبيلة مع الثوم.

- ضيفي الفلفل وبهارات السمك.

- ضيفي الملح والكمون والكركم.

- بعد ذلك ضيفي الفلفل الأسود والشطة والكزبرة والخل والليمون.

- قلبي التتبيلة جيدًا، واتركيها لمدة ساعة على الأقل.

- ولمعرفة كيفية قلي السمك بدون زيت، يجب وضع زيت الزيتون.

- ضيفي ملعقة الدقيق على النار المتوسطة.

- بقطرة من زيت الزيتون، وادهني السمك المتبل بنفس الخليط.

- على نار أقل من متوسطة اتركي دون تقليب لمدة 5 دقائق.

كيفية قلي السمك بدون زيت

قلي السمك بالماء ، قدمها الشيف محمد شحاتة، ناقد الطعام، خلال حديثه، لـ«الوطن»:

- تبلي السمك بعد تنظيفه جيدا بالبهارات.

- ضيفي التوابل العطرية من الثوم والفلفل.

- من الممكن إضافة مكون الروز ماري والبقدونس.

- ضيفي الخل وعصير الليمون إلى خلطة تتبيلة السمك.

- ضيفي الملح والكمون والكزبرة والكركم والببريكا.

- ضيفي السمك بداخل الطاسة مع عمل شقوق به للسماح بالتسوية.

- تعد هذه الوصفة من وصفات قلي السمك بدون زيت.

هل يجوز قلي السمك بالنشا

هذه ضمن طرق قلي السمك بدون زيت

المقادير

- سمك.

- كيلو سمك فيليه.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كمون ناعم.

- كزبرة.

- شبت مفروم.

- ملعقة ثوم مفروم.

- عصير ليمون.

- كركم وزنجبيل بودر.

- ببريكا.

- ملعقة كبيرة زيت.

- نشا.

خطوات قلي السمك الصحية

- اغسلي السمك بالماء والملح والخل.

- اشطفي السمك مرة أخرى ويتم تصفيته جيدًا.

- ضعي جميع بهارات السمك وقليبها مع بعضها.

- اتركي السمك في النشا في التتبيلة مدة نصف ساعة.

- ضعي المقلاة على نار متوسطة بدرجة حرارة متوسطة فقط.

- سيأخذ اللون الذهبي، وهذه أحد طرق قرمشة السمك من غير زيت.