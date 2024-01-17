انخفاض أسعار السمك اليوم الأربعاء 17-1-2024 في الأسواق

تراجعت أسعار السمك اليوم الأربعاء 17-1-2024، في مختلف الأسواق المحلية، ومن ضمنها سمك البلطي الأكثر شراءً، ويتابع أسعاره قطاع كبير من المواطنين يوميًا، إذ تختلف الأسعار قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.

وتستعرض «الوطن»، أسعار السمك اليوم، حسب آخر تحديث كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم، كالتالي:

الجمبري وسط: الكيلو بـ217 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ150 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ364 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ189 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ146 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ105 جنيهات.

فيليه بلطي: الكيلو بـ139 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ108 جنيهات.

بياض ممتاز: الكيلو بـ115 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ214 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ98 جنيهًا.

المرجان ممتاز: بـ120 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ83 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ57 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ58 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ83 جنيهًا.