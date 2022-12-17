نجوم الفن يهنئون منتخب المغرب: رفعتم راية العرب في كأس العالم

هنأ عدد من نجوم الفن، فريق المغرب أسود الأطلس، بعد وصولهم للمركز الرابع والمربع الذهبي في نهائيات كأس العالم 2022، وأداءهم البطولي على مدار المباريات السابقة، وخاض المغرب مساء اليوم مباراته الفاصلة أمام كرواتيا للتنافس على المركزين الثالث والرابع، وانتهت المباراة بهدفين لكرواتيا مقابل هدف لأسود الأطلس.

راغب علامة: فريق عالمي

وكتب النجم اللبناني راغب علامة، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلًا: «مع إن الفريق المغربي نال المركز الرابع، لكنه بشهادة الجميع فريق عالمي ويستحق البطولة ولقد دخل نادي أبطال العالم عن جدارة».

واستطرد راغب علامة بقوله: «أنتم فخر العرب لقد رفعتم الراية العربية عالياً، نحن جميعًا في العالم العربي فخورين بكم».

أسما لمنور: جيل خيالي

وكتبت الفنانة المغربية أسما لمنور، عبر حسابها على موقع «إنستجرام» قائلة: «هنيئًا لنا بهذا الجيل الخيالي، المركز الرابع عالميًا، شكرًا لمن ساندنا من دول العالم أفارقة عرب وكل المعجبين بـ شباب المغرب، ولادنا رجال سبوعة ورايتنا ديما مرفوعة».

سعد رمضان: فخر العرب

وكتب الفنان اللبناني سعد رمضان، عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلًا: «وصول المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي هو فخر لكل العرب، كانت رحلة مليئة بالنجاح، الاحتراف، الأمل، الطموح، شكرًا منتخبنا العربي على الأيام الجميلة التي عِشناها بفضلكم، شكرًا وألف شكرًا لكم، لا كلام يوصف شعورنا تجاهكم، ألف مبروك لشعب المغرب، ألف مبروك للشعوب العربية».

فكتبت ليلى علوي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «مبروك للمغرب المركز الرابع على العالم بكرة القدم، أداء مشرف ولعب ممتع وإنجاز عربي مهم».

وهنأ المغربي سعد لمجرد منتخب بلاده، قائلًا: «نحن جدا فخورين بكم يا أسودنا».