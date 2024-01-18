بدأ الآن التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد 2024، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويمكن للأشخاص الراغبين التسجيل من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

الآن.. التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد 2024

وتم الآن فتح باب التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد 2024، والذي سيستمر حتي يوم 31 من شهر يناير الجاري.

900 وظيفة

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الهيئة القومية للبريد لشغل عدد من الوظائف وصل إلى 900 وظيفة في عدد من التخصصات.

التخصصات المطلوبة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» التخصصات المطلوبة للتمكن من التقديم والالتحاق بوظائف الهيئة القومية للبريد المصري، والتي جاءت كالتالي:

1- أخصائي مكتب بريد ثالث.

2- أخصائي بريد ثالث.

3- ويحتاج البريد المصري أيضا إلى شغل وظيفة مهندس ميكانيكا سيارات ثالث.

4- مهندس كهرباء ثالث.

5- مهندس تخطيط النقل ثالث.

6- مهندس ميكانيكا ثالث.

7- مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث.

8- ويحتاج البريد إلى شغل وظيفة محام ثالث.

9- مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث.

10- أخصائي خدمة عملاء ثالث.