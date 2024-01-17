موقع تقديم وظائف البريد المصري 2024.. فتح رابط التقديم بعد قليل

ساعات قليلة، ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بفتح رابط موقع تقديم وظائف البريد المصري 2024 ضمن حزمة الوظائف الحكومية التي وجه بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلف بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عنها.

فتح رابط موقع تقديم وظائف البريد المصري 2024

وأصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بيانا منذ قليل، أعلن فيه عن فتح رابط موقع تقديم وظائف البريد المصري 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة .

وأكد الجهاز أن رابط موقع تقديم وظائف البريد المصري 2024 سيتم فتحه من منتصف ليلة اليوم الأربعاء، حتى منتصف ليلة يوم الخميس 31 يناير الجاري، على مدار الأربع وعشرين ساعة لاستقبال طلبات التقديم من الراغبين في الحصول على وظائف بالهيئة القومية للبريد، وذلك بالدخول على رابط على الموقع التالي: Https://jobs.caoa.gov.eg .

إجراءات التقديم والشروط والمواصفات

نوّه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إجراءات التقديم والشروط والمواصفات، والتي نستعرضها في الخطوات التالي:

شروط التقديم لوظائف البريد 2024 وهي:

- ألا يزيد عمر المُتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يتمتع بـ الجنسية المصرية ويكون حسن السمعة ومحمود السيرة.

- أن يكون حاصلا على التقدير العام «جيد» على الأقل.

- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية.

التخصصات المطلوبة لشغل هذه الوظائف كما يلي:

- أخصائي بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

- أخصائي مكتب بريد.

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس كهرباء.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف البريد 2024

وحدد الجهاز، المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف البريد2024 وهي كما يلي:

- إرفاق جميع المستندات المطلوبة وتكون أصلية ملونة وبصيغة jpg .

- صورة شخصية للمتقدم.

- بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- كارنيه القيد بنقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام.

- كارنيه القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكورأو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة).

- إيصال الإيداع البنكي.