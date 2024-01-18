فتح الان.. التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 «معلم فصل»

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر بوابة وظائف الحكومة المصرية التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم فصل لعدد من التخصصات العلمية المطلوبة لمؤهلات كليات التربية تعليم أساسي وابتدائي وتربية نوعية، موضحة أنه يمكن للحاصلين على تقدير مقبول التقدم للالتحاق بالوظائف.

التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم فصل

وأوضحت الوزارة عبر بوابة الحكومة المصرية أن التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم فصل مستمر حتي نهاية الشهر الجاري، لافتة الي ان الوظائف متاحة لمعلم مساعد و معلم فصل للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث بمحافظة جنوب سيناء بنظام التعاقد، مؤكدة أنه يجب على المتقدم اجتياز كافة التدريبات والامتحانات التي تقرها وزارة التربية والتعليم.

التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم فصل.. متاح الان

وتابعت، انه يمكن للراغبين في التقدم الدخول عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتقدم بطلب ورفع كافة المستندات اللازمة لإتمام عملية التقديم وفقا للضوابط و القواعد المعمول بها في هذا الشأن من قبل مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.