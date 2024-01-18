تامر حسني يروج لعمل فني جديد: «مستنيين؟»
كتب:
ياسمين محمود
02:54 ص | الخميس 18 يناير 2024
تامر حسني
شارك المطرب تامر حسني جمهوره عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بوستر لعمل فني جديد دون الكشف عن أي تفاصيل.
وعلق تامر حسني على البوستر قائلا: «مستنين الجديد؟» لتنهال تعليقات الجمهور والتي جاءت كالتالي: «منتظرين بفارغ الصبر»، وعلق آخر: «لا أطيق الانتظار»، وقال آخر: «قولنا بسرعة إيه الجديد».
تامر حسني يحقق 10 ملايين مشاهده بكليب موحشتكيش
حقق المطرب تامر حسني 10ملايين مشاهدة بكليبة الجديد موحشتكيش والذي طرحة منذ 7 أيام عبر قناته على موقع الفيديوهات اليوتيوب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله.