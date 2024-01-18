تامر حسني يروج لعمل فني جديد: «مستنيين؟»

شارك المطرب تامر حسني جمهوره عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بوستر لعمل فني جديد دون الكشف عن أي تفاصيل.

وعلق تامر حسني على البوستر قائلا: «مستنين الجديد؟» لتنهال تعليقات الجمهور والتي جاءت كالتالي: «منتظرين بفارغ الصبر»، وعلق آخر: «لا أطيق الانتظار»، وقال آخر: «قولنا بسرعة إيه الجديد».

تامر حسني يحقق 10 ملايين مشاهده بكليب موحشتكيش

حقق المطرب تامر حسني 10ملايين مشاهدة بكليبة الجديد موحشتكيش والذي طرحة منذ 7 أيام عبر قناته على موقع الفيديوهات اليوتيوب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله.