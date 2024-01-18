الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد 2024.. اعرفها

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قبل قليل التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد 2024، موضحا الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين في الحصول على هذه الفرصة.

الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد 2024.

الأوراق المطلوبة

1- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي ويُشترط أن تكون سارية.

2- تقديم صورة من المؤهل الحاصل عليه المُتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها في الهيئة القومية للبريد.

3- إرفاق صورة من أصل المستندات بصيغة jpg.

4- الموقف الخاص بالخدمة العسكرية للذكور.

5- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم للوظيفة.

6- كارنيه القيد الخاص بنقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام.

7- كارنيه القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يجب على الراغبين في التقديم على وظائف البريد المصري الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/.

كما أن التقديم على وظائف البريد بدأ قبل قليل اليوم الخميس الموافق 18 يناير، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 31 من الشهر نفسه.