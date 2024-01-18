نتنياهو في مرمى هجوم أعضاء حزبه بسبب العمال الفلسطينيين.. ماذا حدث؟

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تواجه خلافات مع أعضاء الحزب، وسط تخبط كبير يضرب الحكومة بعد أكثر من 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة.

الهجوم على نتنياهو

بدورها أشارت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أمس الأربعاء، إلى أن وزراء من حزب الليكود هاجموا رئيس الوزراء بعد الإعلان عن السماح بعودة الفلسطينيون الذين يعملون في الداخل الإسرائيلي مرة أخرى لأماكن عملهم بجانب قرار انسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال قطاع غزة.

سبب الهجوم على نتنياهو

وأوضحت الصحيفة، أنه قليلا ما يحدث هجوم من قبل أعضاء الكنيست من حزب نتنياهو ضد لكن الأوضاع تغيرت مؤخرا، لافتا إلى أن هناك استنكارًا لقرار نتنياهو الذي أوضح فيه نيته أن يسمح لجلب العمال الفلسطينيين من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل فيما يعارض كثير من السياسيون هذا الأمر.

مناقشة خطة استبدال العمال الفلسطينيين

ويناقش وزراء من حزب الليكود خطة استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب في اجتماع الحزب المقبل فيما حدث دعم لثلث أعضاء الليكود، في الوقت الذي هاجم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي والذي لا ينتمي لحزب الليكود، نتنياهو معتبره غير مؤهل بسبب فشله في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية حتى كتابة هذا التقرير.